26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli daha tutuklandı

Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli daha tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli daha tutuklandı

Son dakika haberi... Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden T. D. ve E. Y. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 17 oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA