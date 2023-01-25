25 Ocak 2023, Çarşamba
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Hudut Kartalları teyakkuzda: FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Hudut Kartalları teyakkuzda: FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçak yollarla girmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

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