27 Ocak 2023, Cuma
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DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’a terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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