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Son dakika: YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Son dakika: YSK’nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Son dakika haberleri... Yüksek Seçim Kurulu yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu. YSK Başkanvekili ise Ekrem Özbek oldu.

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