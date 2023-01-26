Son dakika | Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki: Vazgeçin
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine gerçekleştirdiği baskın sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail'e sert tepki gösterdiği açıklamasında "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" sözlerine yer verdi." dedi.
İsrail güçleri, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Cenin şehrine ve mülteci kampına sabah saatlerinde baskın gerçekleştirdi. İsrail güçleri Filistinlilere ait evlerin çatılarına çıkarken, Filistinliler baskına tepki gösterdi. İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla bölgede çatışma çıktı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çatışmada şu ana kadar 9 Filistinli hayatını kaybetti, 16 Filistinli de yaralandı. İsrail güçlerinin ambulansların Cenin kampına girişini engellediği aktarıldı.
İSRAİL HASTANEYİ DE HEDEF ALDI
Filistin Sağlık Bakanı Dr. May Al-Kaila, Cenin kampındaki durumun çok kritik olduğunu belirtirken, İsrail güçlerinin Cenin Devlet Hastanesi'ne de göz yaşartıcı gaz attığını, boğulma vakaları yaşandığını duyurdu.
TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E TEPKİ
Filistin'de yaşananlara değinen Bakan Çavuşoğlu İsrail'e tepki gösterdi. Çavuşoğlu "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" sözlerine yer verdi.
KUR'AN-I KERİM YAKMA SKANDALI
Irkçı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından sular durulmuyor. Bakan Çavuşoğlu yaşananlar karşısında İsveç hükümetine sert çıkarak "Bu suça ortak oldunuz" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu ayrıca, "İsveç'teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek ona ortak olmuştur, bu kadar basit, kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın" ifadelerinde bulundu.
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