Son dakika | Türkiye’den İsrail’e çok sert tepki: Vazgeçin

KUR'AN-I KERİM YAKMA SKANDALI

Irkçı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından sular durulmuyor. Bakan Çavuşoğlu yaşananlar karşısında İsveç hükümetine sert çıkarak "Bu suça ortak oldunuz" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu ayrıca, "İsveç'teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek ona ortak olmuştur, bu kadar basit, kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın" ifadelerinde bulundu.

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