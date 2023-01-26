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Son dakika: Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyeliğine seçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Son dakika: Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyeliğine seçildi

Son dakika haberleri... Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta, Yargıtay'dan Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen üçüncü isim oldu. Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

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