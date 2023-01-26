Halk TV'de Kılıçdaroğlu eleştirisi infiale neden oldu! "Medya özgür değil" diyen muhaliflerden çıt yok

HALK TV'DE 'KILIÇDAROĞLU' OPERASYONU

Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile birlikte gerçekleştirdiği yayında flaş bir iddiayı gündeme getirmişti. Gültekin, "Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız. Genel başkan yardımcılarına da iletildi bu." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler CHP yönetimini rahatsız ederken, Halk TV operasyonu için düğmeye basıldı. İki isimle de 48 saatte yollar ayrıldı.