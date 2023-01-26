Halk TV'de Kılıçdaroğlu eleştirisi infiale neden oldu! "Medya özgür değil" diyen muhaliflerden çıt yok
CHP'nin fonladığı Halk TV'de program yapan Murat Sabuncu ve Levent Gültekin ile yollar ayrıldı. Levent Gültekin 2 gün önce canlı yayında CHP liderinin planını itiraf etmişti. Gültekin açıklamasında "Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız. Genel başkan yardımcılarına da iletildi bu." ifadelerini kullandı. AHaber.com.tr'nin gündeme getirdiği olay sonrası karşı karşıya gelen Halk TV yönetimi ve CHP arasında büyük kriz patlak verdi. "Türkiye'de basın özgür değil" diye her gün propaganda yapan CHP, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan eleştirileri anında cezalandırdı. 2 gazeteci Sabuncu ve Gültekin'in televizyondaki programı sona erdirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Gazeteci Levent Gültekin ve Murat Sabuncu canlı yayında sarf edilen sözler nedeniyle kanaldan gönderildi. Gültekin, "Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız. Genel başkan yardımcılarına da iletildi bu." ifadeleri ile CHP yönetiminin hedefi olmuştu.
HALK TV'DE 'KILIÇDAROĞLU' OPERASYONU
Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile birlikte gerçekleştirdiği yayında flaş bir iddiayı gündeme getirmişti. Gültekin, "Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız. Genel başkan yardımcılarına da iletildi bu." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler CHP yönetimini rahatsız ederken, Halk TV operasyonu için düğmeye basıldı. İki isimle de 48 saatte yollar ayrıldı.
"YARAR GETİRSİN DEDİĞİMİZ ELEŞTİRİLER ZARAR GETİRİYOR"
Ayrılık sonrası Levent Gültekin bir açıklama yaptı. Gültekin, "Daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Sevgili arkadaşlar, Hem Murat'ın bu durumu nedeniyle hem de fark ettim ki daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Bu nedenle kendi isteğimizle İki Yorum programına son verdik. Hem halk tv'ye hem de size çok teşekkür ederim. Yazdık, konuştuk, kendi adıma söylenmesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Niyetimiz iyi olsa da çabamız bazen istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Umarım her şey ülkemiz için daha iyi olur." dedi.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ANLADIKLARI BU!
CHP, sık sık iktidarı basın özgürlüğü konusunda eleştiriyor. Daha özgür bir Türkiye vaadini sunan CHP'nin kendisine yönelen her eleştiride, birilerinin işine son vermesi ya da linç ettirmesi dikkat çekiyor. Son yaşanan olay, 'Basın özgürlüğünden anladıkları bu.' dedirtiyor.
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