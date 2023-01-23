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Son dakika: Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

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Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Son dakika: Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

Son dakika haberi... Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca bugün yapılan seçim sonucunda, Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine Sekizinci Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu seçildi. YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilecek diğer 2 üyesinin belirlenmesi için seçimlere devam edilecek.

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