Dijital dünyaya da hızlı giriş yaptı! Togg’dan özel seri üretim: 2023 adetle sınırlı olacak | Almanya’da görüntülendi

YARIŞMA, KURA YA DA NFT KOLEKSİYONU İLE ÖN SİPARİŞ HAKKI

Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek. Aynı zamanda Togg'un, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üreteceği ve açık artırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak.

İLK SİPARİŞLER NE ZAMAN VERİLECEK?

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş açıklamasında şunları kaydetti: "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Trumore platformu üzerinden de Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı olacak."