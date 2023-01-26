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Dijital dünyaya da hızlı giriş yaptı! Togg'dan özel seri üretim: 2023 adetle sınırlı olacak | Almanya'da görüntülendi

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Dijital dünyaya da hızlı giriş yaptı! Togg’dan özel seri üretim: 2023 adetle sınırlı olacak | Almanya’da görüntülendi

Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, mobil uygulamasıyla dijital dünyaya da hızlı bir giriş yaptı. Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Öte yandan Togg, Almanya'nın Frankfurt şehrinde seyir halindeyken görüntülendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Trumore uygulamasını indirip çekilişe katılanların Togg için ön sipariş verme hakkı kazanacağını açıkladı. Togg'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel üretilen 2023 adet ile sınırlı "100. Yıl Özel Seri" Togg akıllı cihaza ulaşma hakkı ve daha fazlası Trumore'da. İndirin, dijital varlık cüzdanınızı oluşturun, NFT açık artırmasını bekleyin." ifadelerine yer verildi.

SIRA NUMARASINA AİT ÖZEL SERİ AMBLEMLER OLACAK

Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına özel '100. Yılı Özel Seri' Sadece 2023 adetle sınırlı olacak. Sıra numarasına ait özel seri amblemler olacak.

YARIŞMA, KURA YA DA NFT KOLEKSİYONU İLE ÖN SİPARİŞ HAKKI

Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek. Aynı zamanda Togg'un, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üreteceği ve açık artırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak.

İLK SİPARİŞLER NE ZAMAN VERİLECEK?

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş açıklamasında şunları kaydetti: "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Trumore platformu üzerinden de Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı olacak."

KAMU KURUMLARINA 30 BİN TOGG ALINACAK

Öte yandan Togg'a yönelik kamu alım garantisi hayata geçiyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak.

Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek. Kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

TOGG NASIL ŞARJ EDİLECEK?

Togg'un ihtiyaç duyacağı şarj istasyonları ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılıyor. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil 2023'te yollarda olduğunda farklı şekillerde şarj etmek de mümkün olacak.

Togg yollarda olduğunda elektriğe ulaşılabilen her yerde güvenle şarj edilebilecek. Şarj için farklı seçenekler mevcut.

Togg Akıllı Cihaz Mühendisi Eren Uyanık, Togg'u şarj etmenin yollarını anlattı. Uyanık, "İlk ve en basit yol şarj kablosu kullanmak. Bu sayede otomobilinizi elektrik olan her yerde şarj edebilirsiniz. Bunu için şarj kablonuzu otomobilin bagajından çıkartıp önce prize sonra otomobile takmanız yeterli" dedi.

DUVARA MONTE EDİLEBİLEN ŞARJ İSTASYONLARI

Bir diğer seçeneğin de duvara monte edilebilir şarj istasyonları olduğunu söyleyen Uyanık, şöyle konuştu: "Evinizde apartmanınızda sitenizde ve avm'lerde kolayca bulabileceğiniz bu kutular sayesinde otomobilinizi güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kablonuzun bir ucunu şarj cihazına diğer ucunu otomobilinizin şarj soketine takın. Eğer imkanınız varsa evinize bu cihazlardan bir tane edinmeniz en sağlıklı yoldur."

HALKA AÇIK YERLERDE ŞARJ

Eren Uyanık, son alternatif olarak da halka açık yerlerde bulunan yüksek performanslı şarj istasyonlarını işaret etti. "Bu istasyonlarda kablolar aynı benzin istasyonlarında olduğu gibi cihazına entegredir. Sizin ekstra bir kablo taşımanıza gerek kalmaz. Diğer istasyonlara göre çok daha güçlü olduğundan otomobilinizin batarya doluluk oranını 25 dakika içerisinde yüzde 20'den yüzde 80'e çıkartacaktır."

ŞARJ SÜRELERİ BATARYA KAPASİTESİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR

Batarya kapasitesi ile ilgili bilgi veren Uyanık, "Ortalama olarak 300 kilometrelik bir menzili prize takılı bir şarj kablosuyla 24 saatte, duvara monte şarj istasyonunda 3-6, saatte yüksek performanslı şarj istasyonunda ise 30 dakikadan kısa bir sürede elde edebilirsiniz" dedi.

TOGG'UN C-SEDAN VE C-X COUPE MODELLERİ

Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV'un banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların planlar dahilinde devam ettiğini açıkladı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." denildi.

TOGG'UN AKILLI CİHAZ TEKNOLOJİLERİNDE QUALCOMM ÇÖZÜMLERİ KULLANILACAK

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'da, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'nı kullanacak.

Togg, C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek. Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.

C-SUV SON DERECE YETENEKLİ BİR AKILLI CİHAZ OLACAK

Togg'un teknolojisi, C-SUV'u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor. C-SUV'u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.

YERLİ OTOMOBİL TOGG, ALMANYA'DA

Yerli imkanlarla hayata geçirilen Türkiye'nin otomobili Togg, Almanya'nın Frankfurt şehrinde seyir halindeyken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan anlar, heyecan yarattı.

İşte Togg’un uygulaması! Trumore ile farklı deneyimler yaşanacak İŞTE TOGG'UN UYGULAMASI! TRUMORE İLE FARKLI DENEYİMLER YAŞANACAK
Ön sipariş talepleri belli oldu! ÖN SİPARİŞ TALEPLERİ BELLİ OLDU!
Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak! KAMU KURUMLARINA 30 BİN TOGG ALINACAK!
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