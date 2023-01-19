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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş cinayeti soruşturması hakkında flaş açıklama

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Sinan Ateş cinayeti soruşturması hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Cumhuriyet Savcısının değiştirildiği yönündeki haberleri yalanladı. Muhalefetin fondaş basını Cumhuriyet ve T24'ün yaptığı yalan haber bir kez daha çürütüldü. Açıklamada, "Mevcut Cumhuriyet Savcısına ilaveten bir savcı daha görevlendirilerek iki savcının soruşturmayı yürütmesne karar verilmiştir." denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında "Mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine" karar verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak devam eden soruşturma hakkında açıklama yaptı.

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Sinan Ateş cinayeti soruşturması hakkında T24, Cumhuriyet Gazetesi, Evrensel gibi sözde basın Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Cumhuriyet Savcısının değiştirildiğini iddia etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Cumhuriyet Savcısının değiştirilidiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, "Mevcut Cumhuriyet Savcısına ilaveten bir savcı daha görevlendirilerek iki savcının soruşturmayı yürütmesne karar verilmiştir." denildi.

Başsavcılık açıklamasında "Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Hali hazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" bilgisine yer verildi.

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