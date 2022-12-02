Son dakika: CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ ön inceleme başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi hakkında, LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığı haberlerinin basında yer alması üzerine inceleme başlattı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesi'nde araştırma-ön inceleme başlatılmıştır" denildi.
CHP'Lİ NİLÜFER BELEDİYESİ LGBT İÇİN ÖZEL MERKEZ KURDU
Seçimlere az bir zaman kala bazı partiler, oy almayı hedefledikleri gruplara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ni (SPoD) ziyaret etti. İyi Parti'nin yanı sıra LGBT'ye her fırsatta desteğini belirten CHP de, bu yönde bir adım attı.
İLK DAYANIŞMA MERKEZİ
Bir tarafta aile kavramının korunması için uğraşılırken diğer yanda CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT için özel merkez kurdu. 'Eşitlik Birimi' adı altında kurulan merkezle ilgili belediyenin sitesinden yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.
ÇOCUKLAR İÇİN 'CİNSİYET BEYANI' SEÇENEĞİ
Daha önce mahalle meclislerine beşte bir eşcinsel kotası getiren Nilüfer Belediyesi 15 yaşındaki çocuklara Toplumsal Cinsiyet Atölyesi başlattı. Başvuru formunda; "kullanılmasını istediğin ismin" ve kız ya da erkek yerine "cinsiyet beyanın" seçeneği yer alıyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN LGBT VAADLERİ
Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunmuştu. Maksadını kelime oyunuyla gizleyip 'LGBT' demeden mesajını veren Kılıçdaroğlu, "cinsel yönelim"in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını açıklamıştı.
'SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ'
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında, "LGBTi Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTi Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.
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