CHP’li Nilüfer Belediyesi cami alanlarından kira geliri sağlıyor!
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesi, ilçedeki cami alanlarını şahıslara kiraya verdi. Cami cemaati, bu kiralamanın belediye tarafından usulsüz yapıldığını belirtip dört yıldır mücadele ettiklerini söyledi.
CHP'li Nilüfer Belediyesi, cami alanlarını kiraya verip gelir sağlarken, cemaat mağdur edildi.
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