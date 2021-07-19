19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP’li Nilüfer Belediyesi cami alanlarından kira geliri sağlıyor!

CHP’li Nilüfer Belediyesi cami alanlarından kira geliri sağlıyor!

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
ABONE OL
CHP’li Nilüfer Belediyesi cami alanlarından kira geliri sağlıyor!

Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesi, ilçedeki cami alanlarını şahıslara kiraya verdi. Cami cemaati, bu kiralamanın belediye tarafından usulsüz yapıldığını belirtip dört yıldır mücadele ettiklerini söyledi.

Cami avluları, kafetaryaya çevrildi. Kiralar, belediyeye ödeniyor.

Bursa'nın CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi, 4 yıldır cami cemaatinin rahatsızlığına kulak tıkıyor. Bu işletmelerin su, elektrik ve doğalgaz masrafları da, iddiaya göre camilerden karşılanıyor.

CHP'li Nilüfer Belediyesi, cami alanlarını kiraya verip gelir sağlarken, cemaat mağdur edildi.

İstenen tek şey, buralardan sağlanan kiraların ya camiye bağışlanması, ya da işletmelerin kaldırılması.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA