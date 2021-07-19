CHP’li Nilüfer Belediyesi cami alanlarından kira geliri sağlıyor!

Cami avluları, kafetaryaya çevrildi. Kiralar, belediyeye ödeniyor.

Bursa'nın CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi, 4 yıldır cami cemaatinin rahatsızlığına kulak tıkıyor. Bu işletmelerin su, elektrik ve doğalgaz masrafları da, iddiaya göre camilerden karşılanıyor.