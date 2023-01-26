LGBT salgına dönüşüyor! Ürkütücü tablo gözler önüne serildi
6’lı Masa, HDP ve diğer muhalefet partileri, 14 Mayıs için aday belirlemede somut bir karara varamasa da LGBT sapkınlığı üzerinde fiili bir mutabakat ortaya çıktı. Bunun son göstergesi şu anda Meclis’te görüşülen, LGBT’lilere karşı aileyi korumak için yapılmak istenen Anayasa değişikliği konusunda kendini gösterdi. CHP ve İYİ Parti, Anayasa’ya eklenmek istenen ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur’ ifadesine karşı çıkarken, ürkütücü tablo gözler önüne serildi.
TBMM Anayasa Komisyonu'nun, başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinde ürkütücü tablo gözler önüne serildi. Bu konuda araştırmalar yapan ve kitapları da olan Prof. Dr. Zeki Bayraktar, "LGBT salgına dönüşüyor. 5 yıl içinde patlama yaşanabilir" dedi.
Bayraktar, araştırmalara Türkiye'deki LGBT oranının yüzde 4 olduğunu bildirdi.
TBMM Anayasa Komisyonu toplantısında konuşan Bayraktar, şöyle dedi:
DİP DALGA
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Bu konuda 25 yıldır çalışan bir ürolog olarak gördüklerimizi ve literatürde olan bilgileri harmanlayarak şunu söyleyebilirim. Bir dip dalgayla karşı karşıyayız ve henüz bunun kamuoyu tarafından da algılanabildiğini düşünmüyoruz. Bu dip dalga kamuoyunun algılayabileceği şekle gelmemiş.
TÜRKİYE'DE YÜZDE 4
2019'da İngiliz akademisyen Rahman ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'de eşcinsellik oranı yüzde 4. En yüksek oran Hollanda'da, yüzde 14.
SALGIN VAR
Bütün literatür verileri son 10 yılda, bunun da özellikle son 5 yılında daha önce görmediğimiz yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor, yine bir salgın. Fakat bu enfeksiyon salgını değil, 'ergen (12-18 grubu) karmaşası', 'ergenlerde biseksüel konfüzyon' dediğimiz durum.
YÜZDE 98 GEÇİCİYDİ
Bu, eskiden beri var olan ama yüzde 98'i geçici olan bir durumun günümüze özgü koşullar nedeniyle, özellikle internet ve sosyal medya etkileşimleri bağlamında kalıcı hâle gelmesi sonucunda gördüğümüz ve teknik terimle 'ergenlerde hızlı başlangıçlı cinsiyet hoşnutsuzluğu' adı verilen bir durum var.
SÜREÇ YÖNETİLMEZSE PATLAMA OLUR
Eğer biz bu süreci hekimler, yöneticiler, devlet olarak iyi yönetemezsek ne yazık ki önümüzdeki yıllarda eşcinsel ve transseksüel vakalarda bir patlamayla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu eşcinselliğin ve transseksüelliğin öncülüğü olan bir durumdur. Aslında eşcinsellik ve transseksüellik büyük oranda erken çocukluk döneminde 'cinsiyet kimlik bozukluğu' dediğimiz ve burada da hatalı ebeveyn davranışlarının etkili olduğu, akran etkileşimlerinin rol oynadığı, ergenlik döneminde yaşanan bu karmaşaların rol oynadığı bir süreçtir.
16-27 YIL KISA ÖMÜR
Eşcinsellik ve transseksüellik bireyin yaşam süresini 16 ile 27 yıl yıl arasında kısaltan bir durum. Çünkü eşcinselliğe özgü davranışlar nedeniyle multipartnerli bir yaşam sürerler, yani çok fazla partnerli bir yaşamları olur. Kaposi sarkomu, lenfoma, anal, genital kanserler olmak üzere, kanserler ve enfeksiyonlar çok sık görülür.
16 KAT FAZLA İNTİHAR
Depresyon, intihara eğilim ve bizatihi intihar eğilimleri 7 kat ile 16 kat arasında fazla görülür bu bireylerde.
EBEVEYNLER BİLİNÇLENDİRİLMELİ
Devletin devreye girmesi, bütün ebeveynleri, öğretmenleri ergen karmaşasının nasıl yönetileceği konusunda bilinçlendirme yapılması gerekiyor.
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