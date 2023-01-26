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Mardin Havalimanı yeni ismine kavuştu: Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Mardin Havalimanı yeni ismine kavuştu: Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı

Son dakika haberleri... Mardin Havalimanı'nın adı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi.

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