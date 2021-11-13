CHP’li Nilüfer Belediyesi’nde akrabalara özel kontenjan! Ek ödeme alsın diye...

Başkan Erdem'in başta kayınbiraderi olmak üzere çok sayıda yakını ve tanıdığını işe aldığı, yardımcısı Osman Ayradilli'nin eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli'nin de Nilüfer Belediyesi'nde Kentsel Tasarım Danışmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. 2019 yılında görkemli törenle dünya evine giren Ayradilli çifti Nilüfer Belediyesi'nden her ay toplamda 25 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.