CHP'li Nilüfer Belediyesi'nde akrabalara özel kontenjan! Ek ödeme alsın diye...
Son dakika haberine göre: Bursa’da Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı CHP’li Osman Ayradilli’nin, eşini belediyede işe aldığı ve belediyenin birçok etkinliğinde eşini görevlendirerek ek ödemelerden faydalanmasını sağladığı ortaya çıktı.
Bursa'da uzun yıllardır "Gülümseyin Nilüferdesiniz" sloganını kullanan Nilüfer Belediyesi sloganının hakkını veriyor. Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem ve yardımcıları, ne kadar tanıdık ve akraba varsa hepsinin yüzünü maaş ve ek ödemelerle güldürüyor.
Başkan Erdem'in başta kayınbiraderi olmak üzere çok sayıda yakını ve tanıdığını işe aldığı, yardımcısı Osman Ayradilli'nin eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli'nin de Nilüfer Belediyesi'nde Kentsel Tasarım Danışmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. 2019 yılında görkemli törenle dünya evine giren Ayradilli çifti Nilüfer Belediyesi'nden her ay toplamda 25 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.
Nilüfer Belediyesindeki akraba istihdamının yanı sıra aynı tanıdık ve akrabaların akıllara durgunluk veren yöntemlerle ek ödemelerle fonlanması ise bu kadarına da pes dedirtti.
Belediyede düzenlenen çeşitli yarışma tarzı etkinliklerde görevlendirilen yakın isimlere, Raportör, jüri üyeliği, yardımcı jüri üyeliği, hatta danışman jüri üyeliği gibi skandal görevler yazıldığı ve bu görevlerden ek ödemeler almalarının sağlandığı ortaya çıktı.
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