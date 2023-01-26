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28 Şubat Davası kapsamında hüküm giyen 2 eski general İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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28 Şubat Davası kapsamında hüküm giyen 2 eski general İlhan Kılıç ve Kenan Deniz’in cezaları kaldırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç (87) ve Kenan Deniz'in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu nedeniyle, çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası alan Osman Kartal'ın (46) cezasının ise "sürekli sakatlık hali" sebebiyle kaldırılmasına karar verdi.

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