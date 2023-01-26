26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den gençlere özel beyanname! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

AK Parti'den gençlere özel beyanname! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.01.2023
ABONE OL
AK Parti’den gençlere özel beyanname! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel çalışma hazırladı. Seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

Ağustos ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleşen seçim strateji toplantılarında seçim beyannamesinin de hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu yıl ilk kez gençlere özel beyanname hazırlanması konusunu gündeme taşıdı.

AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın önerisi ile gençler için ayrı bir çalışma yapılıyor. Son iki yılda 36 kez gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, gençlerden gelen öneri ve taleplerle kendilerini yenilediklerini ifade etmişti.

Gençler için hazırlanacak beyannamenin önümüzdeki haftalarda şekillenmesi bekleniyor. Seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan ziyaret ettiği illerde gençlerle bir araya geliyor.

GENÇLERE ÖZEL SEÇİM BEYANNAMESİ
Gençlik kolları başkanı seçim beyannamesinde gençlere yönelik neler olacağına ilişkin hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ya ayrı bir beyanname ya da seçim beyannamesi içinde çok önemli bölüm oluşturması seçenekleri görüşülüyor.

Gençlerin hayatını daha kolaylaştıracak gençlerin geleceğe istikbale daha iyi hazırlayacak ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacak bir anlayışla seçim beyannamesinde gençlere yer verilmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan’dan 23 talimatı! Müjdeler geliyor BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 23 TALİMATI! MÜJDELER GELİYOR
20 yılın röntgeni çekildi 20 YILIN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Başkan Erdoğan: 6’lı masa naylon yapıda BAŞKAN ERDOĞAN: 6'LI MASA NAYLON YAPIDA
Gençlerle buluşmadan renkli anlar GENÇLERLE BULUŞMADAN RENKLİ ANLAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA