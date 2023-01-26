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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Lale Adası Kuzeyi Mevkii Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edilirken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

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