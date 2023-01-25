Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu'na ayar üstüne ayar: Vefasız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Aptal, şizofren, müteahhit kafalı" ifadelerini kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde vites yükselterek, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyip, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" ifadelerini kullanmıştı. CHP'yi birbirine düşüren kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul, Twitter üzerinden İmamoğlu'na "Arkanda CHP'liler olmasaydı dimdik ayakta duramazdın. CHP'ye vefasızlık yapman hoş değil" mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere az bir zaman kala, muhalefet partileri 'adaylık' tartışmaları üzerinden birbirine düştü.
CHP kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkarırken, İYİ Parti kanadı ise CHP liderine kapıyı kapatıp, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. CHP içerisindeki bir kesim, İmamoğlu'nun kendisini parlatma çabalarına tepkisini üst perdeden dile getirdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, hırslı, şizorfren ve müteahhit kafalı" ifadelerini kullandı.
İkili arasındaki gerilim, parti içerisinde düzenlenen etkinliklerde de kameralara yansıdı, birbirlerinin elini sıkmaktan imtina eden Kaftancıoğlu ile İmamoğlu yan yana gelmekten de kaçındı.
CHP'NİN İSTANBUL AYAĞINDA 'İMAMOĞLU' OPERASYONU: KUZENİNE EL ÇEKTİRDİLER
Kaftancıoğlu son olarak adaylığını istemeyip hakaret ettiği İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı görevden almıştı. İnan, İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkarken, söz konusu hakaretleri de birinci ağızdan kuzeni İmamoğlu'na iletmişti.
Bununla da yetinmeyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay gibi isimleri de CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevlerinden el çektirmişti.
"BAŞKALARININ EMEĞİNİN ÜZERİNE KONMAYI SEVİYORLAR"
Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, İmamoğlu ile arasındaki gerilimi daha da alevlendirerek, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyip "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Yaşananlar CHP içerisinde büyük bir kavgaya dönüşmüştü.
YANDAŞLAR İSYANDA: "İSTANBUL BİR DAHA AK PARTİ'Yİ YENEMEYİZ"
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlar sonrasında CHP'nin toplanıp AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesinin çok zor olduğunu dile getirdi. Saymaz, kavgaya ilişkin açıklamasında, "Kaftancıoğlu'nun çıkıp aslında sen kazanmadın, İmamoğlu'na çöktün demesi sonrası Bu saatten sonra CHP'nin toplanıp AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesi çok zordur." dedi.
KAFTANCIOĞLU CEPHESİNDEN İMAMOĞLU'NA AYAR ÜSTÜNE AYAR: "VEFASIZ"
CHP'yi birbirine düşüren kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul, Twitter üzerinden İmamoğlu'na "Arkanda CHP'liler olmasaydı dimdik ayakta duramazdın. CHP'ye vefasızlık yapman hoş değil" mesajı verdi.
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