Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu’na ayar üstüne ayar: Vefasız

CHP'NİN İSTANBUL AYAĞINDA 'İMAMOĞLU' OPERASYONU: KUZENİNE EL ÇEKTİRDİLER

Kaftancıoğlu son olarak adaylığını istemeyip hakaret ettiği İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı görevden almıştı. İnan, İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkarken, söz konusu hakaretleri de birinci ağızdan kuzeni İmamoğlu'na iletmişti.

Bununla da yetinmeyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay gibi isimleri de CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevlerinden el çektirmişti.