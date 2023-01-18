18 Ocak 2023, Çarşamba
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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