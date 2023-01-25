Son dakika: Kritik MGK’da hangi kararlar alındı?

MGK SONRASI YAZILI AÇIKLAMA:

MGK Toplantıda 2002 yılında milli güvenliğimiz açısından önem arz eden siyasi askeri ve iktisadi gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirişmiş 2023 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.



