25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kritik MGK’da hangi kararlar alındı?

Son dakika: Kritik MGK’da hangi kararlar alındı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Kritik MGK’da hangi kararlar alındı?

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Kritik zirve sonrası MGK bildirisi yayımlandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

MGK toplantısının ardından bildiri yayımlanandı.

MGK SONRASI YAZILI AÇIKLAMA:

MGK Toplantıda 2002 yılında milli güvenliğimiz açısından önem arz eden siyasi askeri ve iktisadi gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirişmiş 2023 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

İSEVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO MESAJI

NATO İttifakı'na katılmak isteyen devletler müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeliler.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİ SOMUT ADIMLARLA YERİNE GETİRİN"

(İsveç-Finlandiya) Terör örgütleriyle mücadele mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi.

Terör ile mücadelede somut adımlar yerine getirilmelidir.

EGE VE AKDENİZ'DE YUNANİSTAN'IN KIŞKIRTICI EYLEMLERİ

Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.

İSVEÇ VE HOLLANDADAKİ ALÇAK PROVOKASYONLAR

İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmıştır.

Din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan eylemleri teşvik ve himaye edenlerin nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA