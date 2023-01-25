Başkan Erdoğan’dan 88 yaşındaki Alime Yavuz’a söz

Bayburt ile bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan ve sosyal yaşam kalitesini artıran, deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması nedeniyle uluslararası platformlarda önemli ödüller de kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi adına ödülü Müze Kurucusu Kenan Yavuz aldı.