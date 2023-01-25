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Tuzla'da korkutan yangın! Alevler seralara sıçradı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Tuzla’da korkutan yangın! Alevler seralara sıçradı

Tuzla’da bitişik nizamda çok sayıda seranın bulunduğu alanda yangın çıktı. Depo olarak kullanılan konteynerde başlayan yangın, çevredeki seralara sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

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