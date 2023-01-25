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Başkan Erdoğan'dan 88 yaşındaki Alime Yavuz'a söz

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 25.01.2023 01:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’ne katıldı. Burada Başkan Erdoğan'ın 88 yaşındaki Alime Yavuz ile olan "kete" diyaloğu da geceye damga vurdu. Öte yandan Alime Yavuz, Başkan Erdoğan’ın 20 yıllık süreçte icraatlarını hatırlatarak “Türkiye'ye ne yapmadı ki… Fakirlerin elinden tuttu. İmam hatipler kapanmıştı açtı” dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) tarihi salonunda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Bayburt ile bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan ve sosyal yaşam kalitesini artıran, deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması nedeniyle uluslararası platformlarda önemli ödüller de kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi adına ödülü Müze Kurucusu Kenan Yavuz aldı.

Başkan Erdoğan, ödül takdimi sırasında Kenan Yavuz'un 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz ile bir süre sohbet etti.

Alime Yavuz, ülkeye kazandırdıkları için Erdoğan'a teşekkür ederken, Başkan Erdoğan da Alime Yavuz'un elini öptü.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Başkan Erdoğan ile Alime Yavuz arasındaki diyalog geceye damga vurdu.

"ERDOĞAN FAKİRLERİN ELİNDEN TUTTU"

Alime Yavuz, Başkan Erdoğan'ın 20 yıllık süreçte icraatlarını hatırlatarak "Türkiye'ye ne yapmadı ki… Fakirlerin elinden tuttu. İmam hatipler kapanmıştı açtı" dedi.

"KETE GETİRECEKTİ..."

Yavuz, "Kete getirecektim koymadılar" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'dan ise esprili bir şekilde "Keteyi niye getirmedin yahu Kenan Bey" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALİME YAVUZ'A SÖZ

Alime teyzeye Başkan Erdoğan, "Bayburt'a geldiğimde keteyi de tandır ekmeğini de yiyeceğiz" sözünü verdi.

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