24 Ocak 2023, Salı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Taşkent’te! Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Taşkent’te! Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü.

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