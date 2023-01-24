Son dakika: EYT borçlanması yapılandırılacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklama

İçerikte bir değişiklik olmayacağını kaydeden Bilgin, EYT'nin 2023'e maliyetinin 150 milyar lira civarında olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Özel sektör kısmı, 4A'lar, sigortalılar onu ilgilendiriyor. Devleti ilgilendiren tarafı da var. Memurlar emekli olursa onların da ikramiyesi var" dedi.

Bilgin, "Yani ortada dolaşan rakamlar genellikle bazıları diyor ki 300 milyar, bazıları diyor 200 milyar EYT'yi diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde, hesap bizde… Ben 150 milyar diyorum ama, maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni mi diyecek?" ifadelerini kullandı.