Son dakika: EYT borçlanması yapılandırılacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'EYT borçlanması yapılandırılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Prim eksiğini yapılandırmak gibi bir durum yok." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
EYT teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etti.
İçerikte bir değişiklik olmayacağını kaydeden Bilgin, EYT'nin 2023'e maliyetinin 150 milyar lira civarında olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Özel sektör kısmı, 4A'lar, sigortalılar onu ilgilendiriyor. Devleti ilgilendiren tarafı da var. Memurlar emekli olursa onların da ikramiyesi var" dedi.
Bilgin, "Yani ortada dolaşan rakamlar genellikle bazıları diyor ki 300 milyar, bazıları diyor 200 milyar EYT'yi diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde, hesap bizde… Ben 150 milyar diyorum ama, maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni mi diyecek?" ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BİR BORÇLANMA YOK"
EYT kapsamındaki borçlanmaların yapılandırma içinde olmadığını aktaran Bilgin, "Onun borçlanması tamamen bizim meri, yaşanılan kanunumuza göre yapılan bir şey. Benim 5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok." dedi.
"EYT'DE BİLFİİL ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİR"
"İhya devreye girebiliyor mu Bağ-Kur'lular için?" şeklindeki soruya Bilgin, "EYT için giremez. EYT'de bilfiil çalışmış olmak gerekir." yanıtını verdi
Şu anda yazılıp çizilenlerin doğru olmadığını, herkesin aklına geleni yazdığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:
"Nasıl hesaplıyorlar bazen şaşırıyorum. Gazeteciler yazıyor, kamuoyunda konuşuluyor falan… Onu da anlayabilirim, herkesin uzmanlık alanı değil. Uzmanım deyip çıkıp eline kalem alanlar tahtaya geçiyor televizyonda hesap yapıyor. O adamların çoğu yanlış yapıyor. Gerçek ortaya çıktıktan sonra öğrenirler."
Bakan Bilgin, yapılandırma kapsamına giren SGK prim borçları ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
- Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği yattı mı?
- Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Jandarma 1680 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK astsubay alımı sınav tarihi açıklandı mı?
- Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?
- Ocak ayı aile destek ödemeleri SORGULAMA ekranı! 2023 Ocak Aile sosyal yardım ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?
- MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?
- Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi? 2023 Ehliyet Affı Meclis'e ne zaman gelecek?
- Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...
- TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tuzla, Başakşehir, Silivri...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Toplantı tarihleri ne zaman? Amerika Merkez Bankası Ocak ayı faiz beklentisi ne?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile sorgulama ekranı