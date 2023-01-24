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Adana'da PKK talimatıyla orman yakan hain için hesap vakti! İşte istenen ceza

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Adana’da PKK talimatıyla orman yakan hain için hesap vakti! İşte istenen ceza

Adana'da geçen yıl 2 farklı ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan PKK'lı terörist hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, PKK'lı teröristin orman yangınları öncesinde de Konya'da hızlı tren vagonlarını raydan çıkarmak için saldırı planladığı ancak eylemini gerçekleştiremediği bilgisine yer verildi.

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