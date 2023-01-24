Emeklilikte yüksek aylık almanın yolları! EYT’liler dikkat aylık bağlanırken o süreye bakılacak

Hizmet sürelerinin eşit olması durumunda hangi statüden emekli aylığı bağlanır?

1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekliliğe hak kazanır. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanır. Emekli aylığı alınacak zam ve ikramiyeler de ona göre hesaplanır.

