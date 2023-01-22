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EYT'LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek! PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak!

EYT yasası şartları ile ilgili son detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. EYT yasasının yüyürlüğe girmesi merakla beklenirken, yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi hayata geçiriliyor. Söz konusu yapılandırma, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını bekleyenler ve emeklilik için gün sayanlar açısından da önemli bir sürprizi barındırıyor. Peki, "EYT'liler prim borçlarını nasıl yapılandıracak?" İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.01.2023 20:19 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 15:53
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EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek! PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemenin detayları ise yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Bağ-Kur borçluları olmak üzere EYT'liler ödeyemedikleri prim günlerini kredi imkanı ile ödeyip emeklilik hakkına kavuşabilecekler. İşte, emeklilik için gün sayanlara da ilaç gibi gelecek düzenlemenin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek! PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak!

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılandırma paketi yarın Kabine Toplantısı'nde masaya yatırılacak. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

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EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek! PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak!

TAKSİT SAYISI ARTACAK

Pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.

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EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek! PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak!

Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.

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EYT’LİYE kredi müjdesi verildi! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek! PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak!

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.