İYİ Partili Aytun Çıray’ın akıl tutulması: Yeni Zelanda’daki cami katliamını ve İsveç’te Kur’an yakılmasını AK Parti’ye bağladı

İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY'IN AKIL TUTULMASI: YENİ ZELANDA'DAKİ CAMİ KATLİAMINI VE İSVEÇ'TE KUR'AN YAKILMASINI AK PARTİ'YE BAĞLADI

Seçimlere kısa bir süre kala, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren ve "yine kaybedeceğiz" korkusuna kapılan muhalefet partileri temsilcileri, çaresizce kara propagandalara başladı. Bunun son örneğine İYİ Parti Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanımanı olan Aytun Çıray imza attı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çıray, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

Bununla da yetinmeyen İYİ Parti vekili, geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami katliamını da iktidara mal edip, "Bu tür olaylar neden seçimlerin öncesine denk geliyor? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullandı.