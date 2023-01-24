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Kırmızı bültenle aranan terörist Hatay'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Kırmızı bültenle aranan terörist Hatay’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi tutuklandı.

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