CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durağı Yunanistan! Belediye başkanlığı döneminde 3 kez Atina'yı ziyaret etti
Kamuoyu önünde 'Kılıçdaroğlu adayım' dese de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olabilmek için her yolu deniyor. 6'lı masa 11 toplantı boyunca bir karar alamasa da İmamoğlu Anadolu turlarının yanı sıra yurt dışı seyahatlerine de başladı. Yunanistan tarafından desteklenen İmamoğlu, Atina'da Belediye Başkanı Bakoyannis ile bir araya gelerek dostluk mesajı verdi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bugüne kadar 3 kez Atina'yı ziyarete gitti.
Anadolu turuna çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk durağı Kastamonu'ndan sonra rotayı Yunanistan'a çevirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den başka 6'lı masada destek bulamayan İmamoğlu, daha önce de sığındığı Yunanistan'dan yardım istemeye gitti.
İmamoğlu ve Atina Belediye Başkanı Bakoyannis bu kez Yunanistan'da buluştu.
Ev sahibi Bakoyannis "Gelecek başımıza gelmesini beklediğimiz şey değildir, başımıza gelmesini sağladığımız şeydir" sözleriyle bir kez daha safını belli ederken İmamoğlu, "Atina ile İstanbul arasında bir barış köprüsü olmak arzusuyla yola çıkıyoruz" dedi.
ATİNA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TÜRK YARGISINA KARŞI SKANDAL SÖZLER
İmamoğlu'na siyasi destek verme amacıyla mayıs ayında İstanbul'a gelen Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Türk yargısı hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.
Yunan Bakoyannis, "Bizler, büyük laflar etmeye değil, Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi pratik ve tek yürek olarak ifade etmeye geldik. İmamoğlu'na uygulanan anti demokratik sansür; Türkiye'nin hukuk sisteminin Avrupa'dan görünen halidir. Adalet kazanacak.
Bugün, iki kez seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı sansürleniyorsa, yani ifade özgürlüğü ayaklar altına alınıyorsa o zaman yarın Türkiye'de demokrasiye ne olacak? Vatandaşlar için şafak vakti ne zaman?" sözlerini sarf etti.
Yunanistan'ın desteğini arkasına alan İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği için yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasını da Yunan gazetesine değerlendirmişti
Konuyla ilgili ilk röportajını Yunan Kathimerini Gazetesi'ne veren İmamoğlu, hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı şikayet etmişti.
6'lı masanın cumhurbaşkanı olmak için büyük savaşlar veren Kılıçdaroğlu'na açıkça meydan okuyan İmamoğlu, Kathimerini'nin adaylık sorusuna da kaçamak cevap vererek, "Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bugüne kadar 3 kez Atina'yı ziyarete gitti.
Umre'den döner dönmez Kastamonu'na giden İmamoğlu'nun pazar yerinin açılışını yaptığı sırada çalan şarkı ise dikkatlerden kaçmadı.
Şarkının sözlerinde "Birlikte tarih yazdık, yine yazarız Türkiyem" ve "İmamoğlu halkın, yürekli sesi, eğilmez başı. Çıktığı seferde hedef demokrasi, İnançlıyız mutlak o gün gelecek" gibi ifadeler yer aldı.
ADAYLIK SİNYALİ Mİ?
İmamoğlu'nun yeni şarkısının çalındığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyenler "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gibi" demekten kendini alamadı.
KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN ZORLUYOR
Kamuoyunda sıkılıkla belediye başkanlarının adaylığı ön plana çıksa da Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekerek belediye başkanlıklarına devam edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu Saraçhane'den sonra son olarak 6 Ocak'ta Dudulu-Bostancı Metro Hattı açılışında "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" diyerek İmamoğlu'na İstanbul'u işaret etmişti.
Ancak İmamoğlu'nun seçim tarihinin açıklanmasının hemen ardından, çıktığı bu Anadolu turu 'Kılıçdaroğlu'na rağmen adaylıktan çekilmediği' şeklinde yorumlanıyor. İmamoğlu'nun Klıçdaroğlu'na rağmen bu girişiminde bulunmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki mesajlarının da sertleşeceği öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- 1.500 TL kira yardımı! 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...
- DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!
- ŞİVLİLİK 2023 NE ZAMAN? 2023 Fener Alayı hangi gün? Şivlilik geleneği nedir, neden kutlanır? Konya'da nasıl kutlanır?
- 1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?
- ÜÇ AYLAR orucu nedir, kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir? 2023 Regaip kandilinde oruç tutulur mu?
- 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Şartları ve kontenjan sayısı!
- FINDIK FİYATLARI YÜKSELİŞTE! 23 Ocak 2023 fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Trabzon, Giresun, Samsun...
- Recep ayı ile ilgili AYET ve HADİSLER neler? Fazileti ve önemi nedir? Recep Allah'ın ayı Şaban benim ayım ne demek?
- Konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...