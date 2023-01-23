CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son durağı Yunanistan! Belediye başkanlığı döneminde 3 kez Atina’yı ziyaret etti

Konuyla ilgili ilk röportajını Yunan Kathimerini Gazetesi'ne veren İmamoğlu, hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı şikayet etmişti.

6'lı masanın cumhurbaşkanı olmak için büyük savaşlar veren Kılıçdaroğlu'na açıkça meydan okuyan İmamoğlu, Kathimerini'nin adaylık sorusuna da kaçamak cevap vererek, "Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bugüne kadar 3 kez Atina'yı ziyarete gitti.

Umre'den döner dönmez Kastamonu'na giden İmamoğlu'nun pazar yerinin açılışını yaptığı sırada çalan şarkı ise dikkatlerden kaçmadı.

Şarkının sözlerinde "Birlikte tarih yazdık, yine yazarız Türkiyem" ve "İmamoğlu halkın, yürekli sesi, eğilmez başı. Çıktığı seferde hedef demokrasi, İnançlıyız mutlak o gün gelecek" gibi ifadeler yer aldı.