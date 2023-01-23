23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durağı Yunanistan! Belediye başkanlığı döneminde 3 kez Atina'yı ziyaret etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durağı Yunanistan! Belediye başkanlığı döneminde 3 kez Atina'yı ziyaret etti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son durağı Yunanistan! Belediye başkanlığı döneminde 3 kez Atina’yı ziyaret etti

Kamuoyu önünde 'Kılıçdaroğlu adayım' dese de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olabilmek için her yolu deniyor. 6'lı masa 11 toplantı boyunca bir karar alamasa da İmamoğlu Anadolu turlarının yanı sıra yurt dışı seyahatlerine de başladı. Yunanistan tarafından desteklenen İmamoğlu, Atina'da Belediye Başkanı Bakoyannis ile bir araya gelerek dostluk mesajı verdi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bugüne kadar 3 kez Atina'yı ziyarete gitti.

Anadolu turuna çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk durağı Kastamonu'ndan sonra rotayı Yunanistan'a çevirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den başka 6'lı masada destek bulamayan İmamoğlu, daha önce de sığındığı Yunanistan'dan yardım istemeye gitti.

İmamoğlu ve Atina Belediye Başkanı Bakoyannis bu kez Yunanistan'da buluştu.

Ev sahibi Bakoyannis "Gelecek başımıza gelmesini beklediğimiz şey değildir, başımıza gelmesini sağladığımız şeydir" sözleriyle bir kez daha safını belli ederken İmamoğlu, "Atina ile İstanbul arasında bir barış köprüsü olmak arzusuyla yola çıkıyoruz" dedi.

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TÜRK YARGISINA KARŞI SKANDAL SÖZLER
İmamoğlu'na siyasi destek verme amacıyla mayıs ayında İstanbul'a gelen Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Türk yargısı hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

Yunan Bakoyannis, "Bizler, büyük laflar etmeye değil, Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi pratik ve tek yürek olarak ifade etmeye geldik. İmamoğlu'na uygulanan anti demokratik sansür; Türkiye'nin hukuk sisteminin Avrupa'dan görünen halidir. Adalet kazanacak.

Bugün, iki kez seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı sansürleniyorsa, yani ifade özgürlüğü ayaklar altına alınıyorsa o zaman yarın Türkiye'de demokrasiye ne olacak? Vatandaşlar için şafak vakti ne zaman?" sözlerini sarf etti.

Yunanistan'ın desteğini arkasına alan İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği için yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasını da Yunan gazetesine değerlendirmişti

Konuyla ilgili ilk röportajını Yunan Kathimerini Gazetesi'ne veren İmamoğlu, hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı şikayet etmişti.

6'lı masanın cumhurbaşkanı olmak için büyük savaşlar veren Kılıçdaroğlu'na açıkça meydan okuyan İmamoğlu, Kathimerini'nin adaylık sorusuna da kaçamak cevap vererek, "Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bugüne kadar 3 kez Atina'yı ziyarete gitti.

Umre'den döner dönmez Kastamonu'na giden İmamoğlu'nun pazar yerinin açılışını yaptığı sırada çalan şarkı ise dikkatlerden kaçmadı.
Şarkının sözlerinde "Birlikte tarih yazdık, yine yazarız Türkiyem" ve "İmamoğlu halkın, yürekli sesi, eğilmez başı. Çıktığı seferde hedef demokrasi, İnançlıyız mutlak o gün gelecek" gibi ifadeler yer aldı.

ADAYLIK SİNYALİ Mİ?

İmamoğlu'nun yeni şarkısının çalındığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyenler "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gibi" demekten kendini alamadı.

KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN ZORLUYOR

Kamuoyunda sıkılıkla belediye başkanlarının adaylığı ön plana çıksa da Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekerek belediye başkanlıklarına devam edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu Saraçhane'den sonra son olarak 6 Ocak'ta Dudulu-Bostancı Metro Hattı açılışında "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" diyerek İmamoğlu'na İstanbul'u işaret etmişti.

Ancak İmamoğlu'nun seçim tarihinin açıklanmasının hemen ardından, çıktığı bu Anadolu turu 'Kılıçdaroğlu'na rağmen adaylıktan çekilmediği' şeklinde yorumlanıyor. İmamoğlu'nun Klıçdaroğlu'na rağmen bu girişiminde bulunmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki mesajlarının da sertleşeceği öngörülüyor.

İmamoğlu Yunan’dan sonra İngiliz’e ağladı! İMAMOĞLU YUNAN'DAN SONRA İNGİLİZ'E AĞLADI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA