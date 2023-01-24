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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi! İstanbul Finans Merkezi'nde sona doğru

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi! İstanbul Finans Merkezi’nde sona doğru

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan ayında tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

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