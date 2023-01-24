Son dakika: Türkiye için kuraklık tehlikesi var mı? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuraklık tehlikesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şu an için bir krizin söz konusu olmadığını belirten Bakan Kirişçi, "Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız" diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Bakan Kirişci, yağışların azlığı nedeniyle su kesintileri yaşanma ihtimaline ilişkin, "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız. Çarşambadan itibaren batı bölgelerden başlayacak bir yağış bekliyoruz. Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız" diye konuştu.
Bakan Kirişci, tarımsal üretimde düşüş ihtimaliyle ilgili ise "Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür" dedi.
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