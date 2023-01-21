’Her Roman’a bir yuva’ projesinin detayları belli oldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı | Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti

BUGÜNE KADAR TOPLAM 5 BİN 133 KONUT TESLİM EDİLDİ

Projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, bugüne kadar "Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği" kapsamında yapılan gecekondu dönüşüm (kentsel yenileme) programı dahilinde 5 bin 133 konutun Roman vatandaşlara teslim edildiği ve konut uygulamalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.