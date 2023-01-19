Son dakika: Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et fiyatları hakkında flaş açıklama! Fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır
Son dakika haberleri... Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. İhtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Et ve Süt Kurumu yaptığı açıklamada arz güvenliği ve fiyat istikrarı açısından gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, ihtiyaç olması durumunda piyasaya taze karkas et satışı yapılacağını belirtti.
Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. İhtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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