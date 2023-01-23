Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması! Dünyada 5. Türkiye’de 1. sırada

"Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak."

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney-Kuzey istikametinde 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak."