Muhalefet tehditte sınır tanımıyor! Önce SİHA'lar sonra Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) "İktidara geldiğimizde dokunacağız" diyerek hedef alan 6+1'li masanın ortağı DEVA Partisi, tehditlerine bir yenisini daha ekledi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, milli iradenin temsilcisi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bugün kantarın ayarını bozarsanız gün gelir o kantar sizi de tartar" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere kısa bir süre kala muhalefet temsilcileri ise kara propaganda, algı ve tehdit diliyle siyaset yürütüyor.
Kurulduğu günden bu yana 10 kez bir araya gelen, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masa bileşenleri, kısır siyasetlerini ve adaylık kaosunu perdelemek için milli gururumuz olan projelere dil uzatıyor, mesnetsiz iddialar üzerinden milli iradeyi hedef gösteriyor.
Bunun son örneği DEVA Partisi'nin eylemleri ile bir kez daha perçinlendi.
YERLİ VE MİLLİ PROJELER ÜZERİNDEN TEHDİT: "SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ"
Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan, BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef almış ve iktidara gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söyledi.
Babacan'ın infial uyandıran bu sözleri toplumun her kesiminince tepkiyle karşılandı.
"CAHİL ADAM! SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT"
Başkan Erdoğan, Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya. Sen git çocuk bezi sat" ifadelerini kullandı.
Babacan'ın HDP'ye şirin gözükmek adına SİHA'ları hedef almasının etkileri sürerken DEVA Partisi tehditte vites yükseltti.
TEHDİTTE VARAN 2: BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, katıldığı bir programda skandal ifadeler kullanarak milli iradenin temsilcisi olan Başkan Erdoğan'ı tehdit etti.
Şahin, "Bugün kantarın ayarını bozarsanız gün gelir o kantar sizi de tartar." dedi.
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