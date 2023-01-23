23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefet tehditte sınır tanımıyor! Önce SİHA'lar sonra Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

Muhalefet tehditte sınır tanımıyor! Önce SİHA'lar sonra Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2023 19:49
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) "İktidara geldiğimizde dokunacağız" diyerek hedef alan 6+1'li masanın ortağı DEVA Partisi, tehditlerine bir yenisini daha ekledi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, milli iradenin temsilcisi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bugün kantarın ayarını bozarsanız gün gelir o kantar sizi de tartar" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu.
Tehditte sınır tanımıyorlar! Erdoğan’ı hedef aldılar
Tehditte sınır tanımıyorlar! Erdoğan'ı hedef aldılar
Hollanda ve İsveç’te Kur’an saldırıları!
Hollanda ve İsveç'te Kur'an saldırıları!
İsveç’in NATO üyeliği veto mu edilecek?
İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek?
Avrupa’nın barbarlığı! Hedef İslam ve Türkler
Avrupa’nın barbarlığı! Hedef İslam ve Türkler
Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor
Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor
Babacan’a mesaj: Görüşe göre destek vermiyoruz
Babacan'a mesaj: Görüşe göre destek vermiyoruz
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
6’lı masanın adaylık çıkmazı!
6'lı masanın adaylık çıkmazı!
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
16 yıl önce yapılan devrim!
16 yıl önce yapılan devrim!
Aile avukatlığı ile ücretsiz hizmet
Aile avukatlığı ile ücretsiz hizmet
Eski İtalya Başbakanı A Haber’e konuştu
Eski İtalya Başbakanı A Haber’e konuştu
Daha Fazla Video Göster