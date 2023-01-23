23 Ocak 2023, Pazartesi
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Muhalefet tehditte sınır tanımıyor! Önce SİHA'lar sonra Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) "İktidara geldiğimizde dokunacağız" diyerek hedef alan 6+1'li masanın ortağı DEVA Partisi, tehditlerine bir yenisini daha ekledi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, milli iradenin temsilcisi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bugün kantarın ayarını bozarsanız gün gelir o kantar sizi de tartar" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu.