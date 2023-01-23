Başkan Erdoğan açıkladı! Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak?
EYT affı için beklenen müjde geldi.Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ehliyet affına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.1 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren ehliyet affına dair son durum arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 23 Ocak ehliyet affı son durum ne? İşte, ehliyet affında son durum...
Ehliyet affı son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sürücülerin merakla beklediği ehliyet affı müjdesini açıkladı.Ehliyetine el konulan vatandaşlar uzun süredir ehliyet affının ne zaman yasalaşacağını araştırıyor. Peki," Ehliyet affı çıktı mı?", İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?
İşte Başkan Erdoğan'ın ehliyet affına yönelik yaptığı açıklamalar;
Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.
Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.
2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla
TRAFİK CEZASI SORGULAMA
Trafik cezası sorgulama, turkiye.gov.tr internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştirilir.Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bölümü açılır. Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ''Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama'' bağlantısı kullanılarak trafik cezası sorgulaması yapılabilir.Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden sorgulama; gib.gov.tr internet sitesinden gerçekleştirilir.
TRAFİK CEZASI SORGULAMA EKRANI
''Borç Sorgulama ve Ödeme'' bağlantısından ''Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme'' bölümüne girilerek sorgulama yapılabilir.Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik cezası sorgulama, egm.gov.tr internet sitesinden yapılır.Ana sayfada bulunan ''Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme'' bağlantısından T.C. kimlik numarası, ad ve soyad bilgileriyle son bir yılın trafik cezalarına ulaşılabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF Final sınavları Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Telafi sınavları hangi tarihte?
- FB-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı hangi tarihte gerçekleşecek?
- Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final GS Başakşehir maçı hangi tarihte oynanacak?
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
- TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2023 Ocak ayı TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 24 Ocak Kandil mi? En yakın kandil ne zaman? Regaip Kandiline kaç gün kaldı? Önemi ve fazileti nedir? 2023 KANDİL TAKVİMİ
- MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?
- Karnesini alan Kaçırmasın! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı şartları neler? Kimler başvurabilir?
- Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kayıtları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak
- EYT'lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar