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Bursa’da uyuşturucu operasyonu

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Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da polis ekipleri uyuşturucu madde bulunduran şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyon sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek, 23.48 gram esrar ele geçirdi.

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