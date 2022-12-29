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Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 453 kilogram hint keneviri ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Büyükçekmece’de uyuşturucu operasyonu: 453 kilogram hint keneviri ele geçirildi

İstanbul Büyükçekmece'de lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken 453 kilo 200 gram hint keneviri ele geçirildi.

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