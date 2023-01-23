Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "Her okula bir rehber öğretmen" müjdesi
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer, öğretmen atamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer daha önce A Haber ekranlarında son 20 yılda 750 bin öğretmen atandığını belirtmişti. 2023 öğretmen atamaları hakkında duyuru yapan Bakan Özer, "rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.
BAKAN ÖZER'DEN "100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI" AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda 100 bin öğretmen atamasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün öğretmen atamasına ilişkin sorusuna, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" yanıt verdi.
ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Hemen şunu belirtelim ki, yeni öğretmen atama duyurusu yayımlanmadığı için şartlar belli olmadı. Ancak bir önceki alımda başvuru şartları şu şekildeydi:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. Bakanlığa 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılan
istisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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