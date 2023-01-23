HDP mağduru ailelerden Meral Akşener’e Diyarbakır tepkisi: Kandil’den talimat aldığı için buradaki aileleri görmemezlikten geldi

KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI GİBİ O DA AYNISINI YAPTI



Evladına kavuşan anne Ayşegül Biçer ise, dağda tek terörist kalana kadar eyleme devam edeceğini vurgulayarak, Meral Akşener'i ise Siyonist'e hizmet ettiklerini iddia etti. Biçer, "Meral Akşener, Diyarbakır ziyareti gerçekleştirdi. Anneleri ziyaret edeceğini umut ediyorduk, bir kez daha bizi yanılttı. Bunlar Türk siyasetçi değil, bunlar haçlı Siyonistlere hizmet eden siyasetçiler. Gelmeyeceğini bilmemize rağmen bekledik. Vicdan kalbine girer aileleri ziyarete gelir diye. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi oda aynısını yaptı. HDP ve PKK'yı destekledikleri için Diyarbakır annelerini görmediler ve duymadılar. Buradan aileler olarak Meral Akşener ve diğer masada oturan siyasetçileri şiddetle kınıyoruz" ifadelerinde bulundu.

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