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HDP mağduru ailelerden Meral Akşener’e Diyarbakır tepkisi: Kandil'den talimat aldığı için buradaki aileleri görmemezlikten geldi

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Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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HDP mağduru ailelerden Meral Akşener’e Diyarbakır tepkisi: Kandil’den talimat aldığı için buradaki aileleri görmemezlikten geldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Aileler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Diyarbakır ziyaretinde kendilerini ziyaret etmemelerine tepki gösterdi. Oğlu için eylem yapan anne "HDP'ye yandaşlık ederek emirlerinin altında Kandil'den talimat aldığı için buradaki aileleri görmemezlikten geldi" eleştirisinde bulundu. Evladına kavuşan bir anne de, "Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi o da aynısını yaptı. HDP ve PKK’yı destekledikleri için Diyarbakır annelerini görmediler ve duymadılar." dedi.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 239'ncu gününde sürüyor. HDP ve PKK mağduru aileler, önceki gün Diyarbakır'a kongre için gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendilerini ziyaret etmemelerine tepki göstererek kınadı.

SİYONİST VE ERMENİLERE HİZMET EDİYORLAR

Evlat hasretiyle yanan oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, Meral Akşener'in kentte gelmesiyle kendilerini ziyaret edeceğini beklediklerini, ama Akşenr'in kendilerini ziyaret etmediğini söyleyerek kınadı. Üçdağ, "Oda bir anne değil mi, nasıl gelip de yüreği yanık anneyi ziyaret etmedi. Bunlar Siyonist ve Ermenilere hizmet ediyorlar" dedi.

KANDİL'DEN TALİMAT ALDIĞI İÇİN BURADAKİ AİLELERİ GÖRMEMEZLİKTEN GELDİ

"HDP'ye yandaşlık ederek emirlerinin altında Kandil'den talimat aldığı için buradaki aileleri görmemezlikten geldi" diyen Üçdağ, "Ben onu şiddetle kınıyorum. 8 yıldır evladımın peşindeyim bırakmadım. HDP olmazsa buradan bir yaprak bile dağa gitmez. Buradaki herkes sağlığından oldu artık yeter evlatlarımızı verin sizin talimatlarınızla bekliyorlar" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI GİBİ O DA AYNISINI YAPTI

Evladına kavuşan anne Ayşegül Biçer ise, dağda tek terörist kalana kadar eyleme devam edeceğini vurgulayarak, Meral Akşener'i ise Siyonist'e hizmet ettiklerini iddia etti. Biçer, "Meral Akşener, Diyarbakır ziyareti gerçekleştirdi. Anneleri ziyaret edeceğini umut ediyorduk, bir kez daha bizi yanılttı. Bunlar Türk siyasetçi değil, bunlar haçlı Siyonistlere hizmet eden siyasetçiler. Gelmeyeceğini bilmemize rağmen bekledik. Vicdan kalbine girer aileleri ziyarete gelir diye. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi oda aynısını yaptı. HDP ve PKK'yı destekledikleri için Diyarbakır annelerini görmediler ve duymadılar. Buradan aileler olarak Meral Akşener ve diğer masada oturan siyasetçileri şiddetle kınıyoruz" ifadelerinde bulundu.

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