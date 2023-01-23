23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İmar affı son dakika gelişmesi var mı? İmar affı, barışı çıkacak mı, kimler yararlanacak? Tapu sorgulama...

İmar affı son dakika gelişmesi var mı? İmar affı, barışı çıkacak mı, kimler yararlanacak? Tapu sorgulama...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
İmar affı son dakika gelişmesi var mı? İmar affı, barışı çıkacak mı, kimler yararlanacak? Tapu sorgulama...

"İmar affı son dakika gelişmesi var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İmar barışı ile detaylar Kabine Toplantısı'nın toplanması ile yeniden gündeme geldi. Mevzuata uygun olmayan kaçak yapılar, gecekondu ve çarpık kentleşme için gündeme gelen imar affının çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, İmar affı son dakika gelişmesi var mı? İmar affı, barışı çıkacak mı, kimler yararlanacak? Tapu sorgulama...

"İmar affı son dakika gelişmesi var mı? İmar affı, barışı çıkacak mı, kimler yararlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de en son 2018 yılında çıkan ve yeniden gündeme gelen imar barışı kanun teklifi, onay bulması halinde yapı ruhsatı alamayan pek çok mülk sahibini ilgilendirecek. Peki, İmar affı son dakika gelişmesi var mı? İmar affı, barışı çıkacak mı, kimler yararlanacak? Tapu sorgulama...

İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

İmar affı kanun teklifi 11 Ekim'de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi. İmar affının kapsamı ve ne zaman çıkacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında hükümet kanadından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

SON İMAR BARIŞI 2018 YILINDA

Türkiye'de imar affı en son 2018 yılında gelmişti. Başvuru işlemleri, 8 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında alınırken, imar barışı 2017 yılı ve öncesinde yapılan yapıları kapsadı. İmar barışı ile birlikte "Yapı Kayıt Belgesi" alan vatandaşların, imar barışından önce alınmış yıkım kararları ve para cezaları iptal edildi.

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir.

İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı. İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA