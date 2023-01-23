"İmar affı son dakika gelişmesi var mı? İmar affı, barışı çıkacak mı, kimler yararlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de en son 2018 yılında çıkan ve yeniden gündeme gelen imar barışı kanun teklifi, onay bulması halinde yapı ruhsatı alamayan pek çok mülk sahibini ilgilendirecek. Peki, İmar affı son dakika gelişmesi var mı? İmar affı, barışı çıkacak mı, kimler yararlanacak? Tapu sorgulama...