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İstanbul Havalimanı metro Ücretsiz mi? Kaç gün bedava? M11 metro hattı durakları, istasyonları neler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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İstanbul Havalimanı metro Ücretsiz mi? Kaç gün bedava? M11 metro hattı durakları, istasyonları neler?

Uzun zamandır heyecanla beklenen M11 metro hattının açılışı gerçekleşti. Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosunun açılmasıyla birlikte ulaşım yükü büyük ölçüde azaldı. İstanbul Havalimanı Kağıthane arasını sadece 24 dakikaya düşüren M11 metro hattı ayrıca vatandaşlara belirli bir süre ücretsiz hizmet sağlayacak. Peki Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro ne kadar süre ücretsiz?

M11 metro hattı ne kadar süre ücretsiz sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun açılmasının hemen ardından detayları da merak edilmeye başlandı. Ayrıca M11 metro hattı dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükünü büyük ölçüde azalttı. Peki Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro ne kadar süre ücretsiz? M11 metro hattı durakları neler? Hangi metro ağları ile bağlantılı?

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE KADAR SÜRE ÜCRETSİZ?

22 Ocak Pazar günü hizmete giren Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı bir ay süreyle ücretsiz hizmet verecek.

KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Bakan Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." dedi.

KAĞITHANE İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI

İstanbul 3. havalimanına ulaşımı sağlayacak metro durakları şu şekilde;

-Gayrettepe,

-Kağıthane,

-Hasdal,

-Kemerburgaz,

-Göktürk,

-İhsaniye,

-İstanbul Havalimanı.

Not: İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak pazar günü Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmı açılacak. Gayrettepe İstasyonu ise birkaç ay sonra hizmete girecek.

DİĞER METRO HATLARIYLA AKTARMA

1- Mecidiyeköy'den M7 Mahmutbey metrosuna binip (2 durak sonra) Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

2- Mahmutbey'den M7 Mecidiyeköy metrosuna binip Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

3- Edirnekapı Tramvayının KİPTAŞ/Venezia durağında M7 Mecidiyeköy metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

4- Metrobüsten Mecidiyeköy durağında inip M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

5- Eyüp Alibeyköy Tramvayının Alibeyköy Metro durağında M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuna geçip, ardından Kağıthane İstasyonu'nda İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO ÜCRETİ

İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 TL olacak, en uzun mesafe ise 12 TL olacak. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek. Öğretmenler için de farklı indirimler geçerli olacak.

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