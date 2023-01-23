İstanbul Havalimanı metro Ücretsiz mi? Kaç gün bedava? M11 metro hattı durakları, istasyonları neler?

M11 metro hattı ne kadar süre ücretsiz sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun açılmasının hemen ardından detayları da merak edilmeye başlandı. Ayrıca M11 metro hattı dünyanın en yoğun 10 uluslararası havalimanı arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükünü büyük ölçüde azalttı. Peki Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro ne kadar süre ücretsiz? M11 metro hattı durakları neler? Hangi metro ağları ile bağlantılı?

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE KADAR SÜRE ÜCRETSİZ?

22 Ocak Pazar günü hizmete giren Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı bir ay süreyle ücretsiz hizmet verecek.