CHP'lilerin olaylı gecesi! Karakolluk olan başkanların kavga anı ortaya çıktı
Son dakika haberleri... CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile eğlendiği gece kulübünde kavga çıktı. Karakolluk olan Başkan Aras'ın kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.
CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eşiyle birlikte Bodrum'a gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı dün akşam misafir etti. Başkan Aras, misafirleriyle gece kulübünde eğlenirken iddiaya göre eski belediye çalışanı A.Ö. ile tartıştı.
Kavga anı mekanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Başkan Aras alkollü olması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandı.
A.Ö., Başkan Aras'ın şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren A.Ö. öğle saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
BAŞKANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
A.Ö.'nün de Başkan Aras'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. A.Ö.'nün geçmiş yıllarda Bodrum Belediye personeli olduğu ve siyasi nedenlerle Aras tarafından görevine son verildiği iddia edildi.
ARAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Aras, şu ifadelere yer verdi: "21 Ocak 2023 tarihinde ailem ve misafirlerimizle birlikte gittiğimiz işletmede Belediyemizin Disiplin Kurulu Kararı ile işine son verdiği eski bir çalışanımız tarafından şahsıma karşı sözlü ve fiziki saldırı girişiminde bulunulmuştur.
Saldırı girişiminin görevliler tarafından kısa bir sürede bertaraf edilmesinden ibaret olan bu olayla ilgili olarak, 150 promil alkollü olduğum, şahsı yumrukladığım, benim de yumruklandığım, karakola gittiğim, işten çıkartılan personelin siyasi nedenlerle işine son verildiği, olay sonrası tutuklanması için benim baskı yaptığım ve benzeri türde iddiaların tamamı, gerçek dışıdır.
Olay bugün servis edilen kamera kaydından da anlaşılacağı üzere, saniyeler içinde bertaraf edilmiş bir saldırı girişiminden ibarettir.
İlgili şahıs olay sonrası emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve 22 Ocak Pazar günü sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde Hakim karşısına çıkartılmış adli kontrol şartı ve uzaklaştırma kararı ile salıverilmiştir.
Tarafımca şahıs hakkında şikayetçi olunmuştur. Olayla ilgili yargı süreci devam etmektedir."
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