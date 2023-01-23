CHP’lilerin olaylı gecesi! Karakolluk olan başkanların kavga anı ortaya çıktı

ARAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Aras, şu ifadelere yer verdi: "21 Ocak 2023 tarihinde ailem ve misafirlerimizle birlikte gittiğimiz işletmede Belediyemizin Disiplin Kurulu Kararı ile işine son verdiği eski bir çalışanımız tarafından şahsıma karşı sözlü ve fiziki saldırı girişiminde bulunulmuştur.

Saldırı girişiminin görevliler tarafından kısa bir sürede bertaraf edilmesinden ibaret olan bu olayla ilgili olarak, 150 promil alkollü olduğum, şahsı yumrukladığım, benim de yumruklandığım, karakola gittiğim, işten çıkartılan personelin siyasi nedenlerle işine son verildiği, olay sonrası tutuklanması için benim baskı yaptığım ve benzeri türde iddiaların tamamı, gerçek dışıdır.