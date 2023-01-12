Tacizci Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e CHP'den pastalı kutlama!
Taciz iddialarına ve skandala adı karışan partililere karşı sessizliğiyle dikkat çeken CHP, bu defa Tekirdağ'da taciz iddialarına adı karışan CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i korumaya aldı. Cinsel taciz suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP’li Başkan Rasim Yüksel için il yönetimi “sürpriz” parti yaptı. Doğum günü partisi düzenleyen Tekirdağ il yönetimi, Yüksel’e pasta kestirdi.
Taciz iddialarına ve skandala adı karışan partililere karşı sessizliğiyle dikkat çeken CHP, bu defa Tekirdağ'da taciz iddialarına adı karışan Rasim Yüksel'i korumaya aldı.
İstanbul Büyükçekmece'de bir televizyon kanalının kadın spikerini taciz ettiği iddiasıyla hakkında "Cinsel saldırı suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hiçbir şey olmamış gibi basın toplantısı düzenledi, gazetecilere çanta dağıttı.
İl yönetimi ise Yüksel için doğum günü pastası hazırlattı. Taciz iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yüksel, kimseyi rahatsız edecek ve suç oluşturacak bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.
"Ben de bir babayım, benim de bir kızım var. O yüzden bugüne kadar etik yaşadım, etik davrandım. Kesinlikle kimseye saygı çerçevesinde haddimi aşmadım" diyen Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bahane ederek toplantıyı izleyen gazetecilere çanta dağıttı.
PASTA HAZIRLADILAR
"Hediye" almayı reddeden bazı gazeteciler toplantıyı terk etti. Taciz iddialarına sessiz kalan CHP Tekirdağ İl Yönetimi ise, bu toplantıdan sonra Rasim Yüksel'e İl Başkanlığı'nda doğum günü partisi düzenleyip pasta kestirdi. Görüntülerini de sosyal medyadan yayınladı. Bazı vatandaşlar da "Ahlaksızlığı pasta ile kutladılar" yorumlarında bulundu.
GENÇ KIZ YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATMIŞTI
Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel'in nüfuzunu kullanarak ulusal bir kanalda spikerlik yapan Zeynep E.K'ya gerçekleştirdiği seri cinsel saldırıda, talihsiz kadının yaşadığı o korkunç anlar ortaya çıktı. Kanal yöneticisinin de belediyeden iş alabilmek için tacize göz yumduğunu söyleyen kadın, "Elini itip rahatsız olduğumu söyledim.
Zorla elimi tuttu. Kendisini itip içeri girecekken koluyla boynumu kavrayıp beni kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştı. 'Yaklaşmayın, dokunmayın' diye sesimi yükselttim. Bunun üzerine benden özür diledi ama devam etti" diyerek kabus dolu anları anlattı.
SPİKERE CİNSEL SALDIRI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; bir televizyon kanalında spikerlik yapan Zeynep E.K. (24), genel yayın yönetmeni Deniz A., Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel ve Yüksel'in arkadaşı Serkan D. çekim görüşmeleri için 16 Haziran 2022'de Büyükçekmece'deki lüks bir otelin restoranında bir araya gelmiş, o görüşmede CHP'li Yüksel spiker kadına seri bir şekilde cinsel saldıra bulunmuştu. Savcılık, şüpheli Yüksel'in spikerin üzerinde nüfuzunu kullanarak cinsel saldırıda bulunduğunu belirleyerek 10 yıla kadar hapsini istemişti.
WHATSAPP'TAN TACİZ MESAJLARI
Yaşanan korkunç anlar spiker Zeynep E.K.'nin anlatımıyla ortaya çıktı. Başına gelenlerin ardından 2 gün sonra çalıştığı kanaldan da ayrıldığı belirlenen Zeynep E.K.'nin Başkan Yüksel ile geçen yıl 19 Mayıs'ta bir etkinlikte genel yayın yönetmeniyle birlikte tanıştığını söyledi. Yöneticisinin, Ergene Belediyesi'nin medya işlerini alarak kanala gelir sağlama amacında olduğunu ve olay günü de Tekirdağ'daki bir çekim işi için anlaşma yapmak üzere yöneticisinin bir görüşme ayarladığını anlattı.
Belediyenin resmi aracıyla kendisi ve yöneticisi Deniz A.'nın aldırılarak görüşmenin yapılacağı otele gittiklerini belirten Zeynep E.K., otel girişinde Başkanın kendisine yönelik ısrarlı, rahatsız edici bakışlar attığını aktardı. Masada otururken alkol servisi yapıldığını belirten spiker kadın, CHP'li Yüksel'in rahatsız edici bakışlarına "Neden hiç içmiyorsunuz, neden eğlenmiyorsunuz, sizi eğlendiremiyor muyuz" şeklinde sözleri ve WhatsApp'tan "Dans etmek istiyorum, bu şarkı sana gelsin" şeklindeki taciz mesajları eklendiğini belirtti.
"YÖNETİCİM 'DAYAN' DEDİ"
Ortamdan rahatsız olup yöneticisine tuvalete gitmeyi teklif ettiğini anlatan spiker, "Deniz Hanıma rahatsız olduğumu ve gitmek istediğimi söyledim. Kendisi 'biraz daha dayan, ben de rahatsız oluyorum gideceğiz' dedi. Masaya döndüğümüzde Rasim Beyi de ısrarla yanıma oturttu" dedi. Başkan Yüksel'in ortamdaki gürültü nedeniyle kendisini dışarı çıkardığını söyleyen genç kadın, dışarı çıktıklarında rahatsız edici seviyede kendisine yakın durmaya başladığını aktardı.
"ELİMİ TUTUP DOKUNDU, ÖPMEYE ÇALIŞTI! DİRENİNCE DE..."
Kendisini geriye doğru attıkça Yüksel'in yaklaştığını ve elini omzuna atıp sarıldığını, göğüslerine de dokunduğunu belirten spiker, "Elini itip rahatsız olduğumu söyledim. Zorla elimi tuttu. Kendisini itip içeri girecekken koluyla boynumu kavrayıp beni kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştı. Ben fiziksel olarak kendisine direndim. 'Yaklaşmayın, dokunmayın' diye sesimi yükselttim. Bunun üzerine benden özür diledi" diyerek korku dolu anları anlattı.
TACİZLERİ DURMAK BİLMEDİ
Ailesiyle konuşacağını bahane edip içeri girdiğini anlatan Zeynep E.K. tüm kurtulma çabalarına rağmen cinsel saldırının içerde de devam ettiğini aktardı. Başkan Yüksel'in sarıldığını, kendisinin yeniden onu ittirdiğini belirtti. Annesinin rahatsızlığını bahane edip taksiye bineceği sırada Yüksel'in yine peşinden gelerek "Burada kalsaydın, yada şoförüm bıraksaydı" dediğini de aktaran Zeynep E.K., kendisine hediye olarak çiçek ve içinde ne olduğunu bilmediği birkaç poşet de verildiğini ve otelden ayrılınca çöpe attığını söyledi.
"YÖNETİCİM İŞ ALMAK İÇİN TACİZE ORTAK OLDU"
Yöneticisi Deniz A.'nın kendisine yönelik eylemleri nedeniyle işten ayrıldığını ve kötü bir süreç geçirip aynı zamanda hukuki destek alabilmek için cinsel saldırıdan 8 gün sonra şikayette bulunabildiğini anlatan Zeynep E.K., "Rasim Bey Belediye Başkanı olduğu için ve Deniz Hanım da patronum olduğu için üzerimde bir hiyerarşik bir ilişki vardı ve çalıştığım kanalın Ergene Belediyesi'nin işlerini alması söz konusuydu. Bu nedenle normalde verebileceğim aşırı bir tepkiyi Rasim Yüksel'e gösteremedim.
Elini, kolunu ittirerek ve hoşlanmadığımı belirterek tepkimi belli edebildim. Ancak buna rağmen nüfuzunu kullanarak bana tacizde bulundu.
Deniz Hanımın beni Rasim Yüksel'in yanına benden etkilenip işi kabul etmesi amacıyla götürdüğünü düşünüyorum. Ayrıca ben kendisinden yardım istememe, taciz edildiğimi görmesine rağmen bana yardım etmeyip adeta taciz edilmeme ortak olmuştur" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.
İŞTE CHP'Lİ VEKİLLER VE ÜYELERİN TACİZ VAKALARI
CHP'Lİ BAŞKANA 7 YIL HAPİS CEZASI
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ses kayıtlarına montaj diyen Oğuz'un bu iddiası yapılan teknik analizlerle çürüdü.
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki Oğuz'un tacizine maruz kalan kadın, parti yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine ses kaydı almıştı.
'İŞİN SONU TECAVÜZE GİDECEKTİ'
Olay sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen S.Y. yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben yaşadıklarımı anlattığımda kimse inanmadı. Gerekli yerlere söyledim, hepsi kulaklarını tıkadı. Artık dayanamadım. İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Tehditler ettiler. Ses kayıtlarına kumpas dediler. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz. Hiçbir kadın bu rezilliklere boyun eğmesin."
CHP'Lİ ÇALIŞANDAN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ
Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z.'nin 14 yaşındaki B.T.isimli çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını göndermesi sonrası aile M.Z.'den şikayetçi oldu.
Anne Y.D. belediye yetkililerinin tazminat ödememek için tacizcinin işine son vermek istemediklerini ancak savcılığa şikayette bulununca işten çıkardıklarını söyledi.
CHP'li Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z. isimli adam, kendisini yanlışlıkla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa mesaj yoluyla cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi.
Çocuğun ailesi durumu fark edince mesajlaşmaların dokümanlarıyla birlikte belediyeye gidip yetkililerle görüştü. İddiaya göre belediye yetkilileri M.Z.'nin işine son verilmesi halinde doğacak olan tazminat miktarını belediyenin karşılayamayacağını, bu yüzden işine son verilmeyeceğini söyledi.
Bunu duyan anne Y.D. belediye binası önünde ateş püskürdü.
"YANINA KÂR KALACAKTI"
Konuşan anne Y.D. adalete güvendiğini belirterek, "Bu olay hepimizin başına gelebilirdi. Benim oğlumun profil fotoğrafını gördüğü ve yaşını bildiği halde ahlaksızca konuşmalar ve fotoğraflar gönderdi.
Belediye bu adamları korumasın. Eğer şikayetçi olmasaydık üstü kapatılacak yanına kâr kalacaktı. Savcılığa şikayetçi olunca işine son verdiklerini öğrendik. Demek ki isteyince yapılıyormuş. Bu sapıkları koruyor, göz yumuyorlar. Adalete güveniyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
CHP'Lİ DAİRE BAŞKANI AYGÜL ÖNCE SÖZLÜ TACİZ ETTİ SONRA...
Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASKİ Genel Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan A.Y. (39), iddiaya göre Mali Hizmetler Daire Başkanı Ümit Aygül'ün (38), önce sözlü tacizine uğradı. Ümit Aygül, daha sonra tacizlerine cep telefonu mesajlarıyla devam etti. A.Y.'nin reddetmesine rağmen, tacizlerini sürdüren Ümit Aygül, tacizlerden vazgeçeceğini söyleyerek, son kez konuşmak istedi. Konuşmayı kabul eden A. Y.'yi öpmeye çalışan Aygül, sert tepki görünce olay yerinden ayrıldı.
UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI
Psikolojisi bozulan ve görevinden istifa etmek zorunda kalan bir çocuk annesi A.Y. , Ümit Aygül hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cinsel saldırı' suçundan şikayette bulundu. Adana 1. Aile Mahkemesi ise Aygül'ün, taciz ettiği kadına "Yaklaşmama ve rahatsız etmeme' cezası verdi.
'BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'
Yaşadıklarını anlatan A.Y., "Cep telefonundan bana ahlaksız taciz mesajları attı. Olumlu bir karşılık vermedim ve arkadaşça nasihatlerde bulundum. Birkaç gün sonra makam odasına çağırıp, üzgün olduğunu ama beni çok arzuladığını ve yaptıklarına engel olamadığını söyledi. Şikayetçi olacağımı söyleyince, 'kapımda onlarca silahlı adamım var, seni rahat bırakmam' diye tehdit etti. İsteklerine karşılık vermeyince özel hayatımla ilgili asılsız dedikodular çıkardı. Tacizlerinden vazgeçmesi için çok yalvardım ama dinlemedi. 'Ya benim olacaksın ya da seni mahvederim' dedi. Kumpaslar kurdu, mobbing uyguladı.
'Kadındır beni anlar' diyerek ASKİ Genel Müdürü Nesrin Vursavuş'a başvurdum. Beni dinlemedi ve odasından kovdu. Ümit Aygül hakkında tutanak bile tutmadı. Beni en çok, Nesrin Vursavuş'un vurdumduymaz tavırları yaraladı. Yaşadığım tacizi unutamıyorum. Ben de istifa ettim. Ardından da Ümit'den şikayetçi oldum. Koruma kararı aldırmama rağmen, Aygül hakkında soruşturma bile açmamışlar.
KARALAR DİNLEMEKLE YETİNDİ
Belediyede birçok kadın tacize mağdur kalıyor ve ekmeği için ses çıkarmıyorlar. Bu tacizcilere en ağır cezalar verilmeli. En son pastanede buluştuğum Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar'a olayı anlattım. Sadece dinledi ve başkanda hiçbir şey yapmadı. CHP yönetimi yaşadım tacize sesiz kaldı ve kıllarını bile kıpırdatmadı" dedi.
CHP TACİZCİLERİN YUVASI OLDU
İşte son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan taciz iddialarından bazıları:
MALTEPE'DE SKANDAL
Maltepe CHP ilçe Başkan yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karagöz'ün CHP Maltepe İlçe Örgütüne, Kaftancıoğlu'nun kontenjanından girdiği belirtildi.
-AVCILAR'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.
CHP Maltepe ilçe teşkilatında patlak veren tecavüz skandalına parti sus pus olurken CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, cinsel saldırı mağdurlarının çığlığı oldu.
Hanelçi, Twitter mesajında "Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan hanımın (Kaftancıoğlu) hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor" ifadelerini kullandı.
-ÜMRANİYE'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istafa edip şikâyetçi oldu.
CHP'Lİ KOÇ İTİRAF ETTİ, KAFTANCIOĞLU SUSTURMAYA ÇALIŞTI
CHP eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, partide yaşanan taciz ve tecavüz skandalını ifşa etti. Durumu parti makamlarına ilettiğini ama gereğinin yapılmadığını belirten Koç, CHP'nin bugünkü yönetenlerinden tiksindiğini ve CHP'den istifa ettiğini bildirdi.
-ŞİŞLİ Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de görev başladı.
MUĞLA'DA SKANDAL TACİZ
CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri 35 yaşındaki, bir çocuk annesi A.E. görevi başındayken, partinin Muğla İl delegesi 58 yaşındaki Mehmet A. tarafından, parti binasında cinsel saldırıya uğradı. Mehmet A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Gündeme getirdiği CHP'deki yeni taciz skandalında flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Olay tarihindeki CHP Muğla İl Başkanlığı binasının kamera görüntülerini isteyen A.E.'ye il yönetimi tarafından ret cevabı verildi. Görüntüler istenir istenmez, Menteşe Belediyesi'nde görevli 3 kişilik teknik personelin kamera kayıt cihazını, parti binası dışına çıkartıp aynı gün geri getirdiği ortaya çıktı.
CİHAZA DIŞARIDA MÜDAHELE Mİ EDİLDİ?
Kamera kaydı hafızasının 8 günlük olduğu ortaya çıkarken, kamera kayıt cihazının teknik elemanlar tarafından alınarak, parti binası dışarısına çıkartılması akıllarda soru işareti bıraktı. Parti yönetiminin kararıyla alındığı gün tekrar geri getirilen kamera kayıt cihazında herhangi bir silme işlemi uygulanıp uygulanmadığı bilinmezliğini koruyor.
KONYA'DA "YARDIM ÇEKİ VERECEĞİM" TACİZİ
CHP Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş hakkında, parti üyesi olan bir kişinin kızını kendi ofisinde "Yardım çeki vereceğim" diye çağırıp, taciz ettiği iddia edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında." açıklaması yaparak tacize sahip çıktı.
Hazırlanan raporda, Bektaş'ın 'suçsuz olduğu' sonucuna varıldı. Bektaş, hakkındaki taciz iddiası sonrası görevden alınmıştı.
-BİTLİS İl Başkanı Veysi Uyanık, 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.
TACİZE 6 YIL SONRA ONAY
CHP'nin ilçe teşkilatlarında ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Sivas Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in süt satma bahanesiyle evine gittiği öğretmen Emine S.'ye tacizde bulunduğu olayın ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) ilk ihraç talebini onaylamadığı ortaya çıktı.
Sivas'ın CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in 2012'de kadın öğretmene tacizde bulunduğu ortaya çıktı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Hüseyin Çiçek'in tahliye olduktan 6 ay sonra yeniden ilçe başkanı seçilerek 6 yıldır görevine devam etmesi tepkileri de beraberinde getirdi. İlçe Başkanlığı'nın yanı sıra süt satarak geçimini sağlayan Hüseyin Çiçek ilçedeki bir okulda görevli öğretmen Emine S.'ye her hafta süt sattığı, sütü vermeye gittiğinde ise zorla eve girdiği ortaya çıktı.
Kadın öğretmene tecavüze kalkışarak taciz eden Hüseyin Çiçek'in öğretmenin çığlık atarak yardım istemesi üzerine kaçtığı kayıtlara geçti. Öğretmenin şikâyeti üzerine polis, Hüseyin Çiçek'i yakalayarak gözaltına aldı. Polise yaşananları anlatan genç öğretmen Çiçek'ten şikâyetçi oldu. Hüseyin Çiçek, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Giresun Şebinkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Öğretmen yaşadığı travma sonucu başka bir yere tayin isterken, şikayetinden vazgeçmedi.
BURSA'DA 17 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ
CHP'de taciz skandalları bitmek bilmiyor. Bursa'da 17 yaşındaki S.G.'yi taciz eden Mete Akyolcular'ın partili Z.G.'yi de taciz ettiği ortaya çıktı. Olay CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anlatıldı. Kılıçdaroğlu gereğini yapması için Bursa vekili Lale Karabıyık'a talimat verdi. Karabıyık da gereğini yapıp dosyayı örtbas etti.
Bursa'da CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın, 17 yaşındaki partili S.G.'ye taciz skandalına, bir yenisi daha eklendi. 17 yaşındaki parti görevlisi genç kıza whatsapp üzerinden mesajlar atarak ilişki kurmaya çalışan CHP'li yönetici, genç kızın soruları karşısında "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" diyerek konuya girmişti. Sonrasında ise genel merkezden destek arayan mağdur kız ve ailesi adeta şok yaşamıştı. Ortaya çıkan yeni skandalda ise tacizci başrol aynı, mağdur 28 yaşında bir genç kadın.
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