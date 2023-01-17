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Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ifade beyanları, ankesör kayıtları, terör örgütü lehine suç unsuru sosyal medya paylaşımları gibi çeşitli bilgi ve belgeler tespit edildi.

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