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Son dakika | ABD'nin F16 kararı! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Son dakika | ABD’nin F16 kararı! Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Kongresi'nde alınan F-16 kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin olarak "Olumlu karşılıyoruz, bir an önce nihayete ermeli" dedi.

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